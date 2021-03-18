В Пензе на нулевом этаже «Олимпа» открыт магазин электроники «Ситилинк» Экономика

Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. Полноформатный магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк» начал работу на нулевом этаже торгового центра «Олимп» в микрорайоне Арбеково в Пензе.

Фото: Михаил Ивановский

Как сообщил ИА «PenzaNews» региональный менеджер по маркетингу компании «Ситилинк» Дмитрий Назаров, около 80% площади занимает склад, что позволяет хранить более 5 тыс. наименований товаров, доступных к заказу «здесь и сейчас».

«Заказ можно оформить на сайте или в торговом зале — для этого есть специальные терминалы», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в честь открытия нового магазина «Ситилинк» планирует запустить акцию «1000 товаров по рублю», которая, как ожидается, пройдет с 26 марта по 1 апреля 2021 года.

«При совершении покупки на сумму от 1 тыс. рублей с самовывозом товара из нового магазина «Ситилинк» в ТЦ «Олимп» и предъявлении чека покупатель сможет выбрать один из подарков, представленных на витрине», — пояснил суть акции Дмитрий Назаров, добавив, что полная информация о сроках, организаторе и правилах ее проведения, а также о количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения будет размещена на сайте компании « Ситилинк ».

В Пензенской области действует два полноформатных магазина «Ситилинк». Оба расположены в Пензе — на улице Ставского и в ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей.

Помимо этого, в регионе организовано десять пунктов выдачи: четыре — в Пензе, по одному — в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного, в Каменке, Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске и Сердобске.