Награждены победители конкурса «Экспортер года Пензенской области» Экономика

Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Победители конкурса «Лучший экспортер Пензенской области» среди субъектов малого и среднего предпринимательства награждены в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в среду, 24 марта.

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Церемонию провела телеведущая Мария Ситтель.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» победу одержало ЗАО «Пензаспецавтомаш» (руководитель Юрий Колесников).

ООО «РусГрейн» (руководитель Ольга Шипова) отмечено в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса».

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» лауреатом стало ООО «Машпроектсервис» (руководитель Павел Антошин).

В номинации «Экспортер с самой обширной географией экспорта» диплом победителя вручен ООО «Охранная техника» (руководитель Александр Кенд).

ООО «Лидер» (руководитель Марина Цыбякова) награждено в номинации «Прорыв года».

В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» отмечено ООО Научно-производственное предприятие «Геотек» (руководитель Илья Идрисов).

Кроме того, на церемонии были вручены благодарственные письма представителям АО «Радиозавод», ООО «Свар», АО «Пензтяжпромарматура», ПАО «Биосинтез», ООО «Моторные технологии», ООО «Станкомашстрой» и индивидуальному предпринимателю Владимиру Стеклянникову. Этот бизнесмен, а также АО «НПП «Рубин», АО «Радиозавод» и ООО «Маяк-Техноцелл» удостоены спецпризов от Саратовской таможни.

Конкурс «Лучший экспортер Пензенской области» организован Фондом поддержки предпринимательства региона при содействии областного министерства экономики.

Он проводился в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».