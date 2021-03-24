«Горводоканал» вступил в нацпроект по повышению производительности труда Экономика

Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Стартовое совещание, посвященное вступлению пензенского «Горводоканала» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», состоялось на предприятии в среду, 24 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Отрадно, что «Горводоканал» вошел в число участников нацпроекта, представляющих сферу ЖКХ», — отметил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов, обращаясь к присутствующим.

По его словам, у представителей данной отрасли уже есть положительный опыт реализации соответствующих мероприятий, результатом которых стало повышение качества обслуживания населения и надежности работы.

«Коллеги, желаю вам успехов», — сказал он.

В свою очередь главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин выразил уверенность в том, что во взаимодействии с экспертами регионального центра компетенций удастся решить поставленную задачу и в течение трех лет добиться увеличения производительности труда на 30% и более.

«Благодарен за то, что именно наше предприятие было отобрано в качестве участника нацпроекта. Ранее мы уже реализовали ряд мер, направленных на повышение качества оказываемых услуг. Дополнительно в этом году в рамках инвестиционной программы запланированы мероприятия по автоматизации насосных станций водоснабжения и водоотведения, улучшению производительности и оптимизации труда на отдельных участках водоканала. Теперь [...] реализация заданного вектора станет более эффективной», — подчеркнул он.

Как пояснил технический директор «Горводоканала» Александр Наголюк, в рамках нацпроекта планируется оптимизировать процессы на выбранном «эталонном» участке и распространить принципы бережливого производства на все остальные.

По информации пресс-службы предприятия, ранее руководители ключевых подразделений прошли обучение под руководством экспертов регионального центра компетенций.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.

Он включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».