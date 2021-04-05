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Пензенский Минпром объявил конкурс лучших практик наставничества

09:20 | 05.04.2021 | Экономика

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Пенза, 5 апреля 2021. PenzaNews. Министерство промышленности и инновационной политики региона объявило конкурс «Лучшие практики наставничества Пензенской области», к участию в котором приглашены предприятия, подключившиеся к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Пензенский Минпром объявил конкурс лучших практик наставничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием документов будет осуществляться с 5 по 30 апреля.

Победители будут определены в номинациях: «Наставничество в области повышения производительности труда», «Наставничество в профессиональном самоопределении», «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» и «Наставничество в области прорывных технологий».

Предприятия, занявшие призовые места, будут награждены дипломами. Победители смогут представить регион на всероссийском конкурсе лучших практик наставничества.

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