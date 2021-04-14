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«Союз пензенских кондитеров» представил свою продукцию на выставке «Продэкспо»

12:26 | 14.04.2021 | Экономика

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Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Компании, входящие в кластер «Союз пензенских кондитеров», представили свою продукцию на XXVIII международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2021» в Москве.

«Союз пензенских кондитеров» представил свою продукцию на выставке «Продэкспо». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ООО «Центр кластерного развития», специалисты восьми фабрик — «Родник сладостей», «Мечта», «Русский кондитер», «Пензенская шоколадная компания», «Диад», «Боса Нова», «Кайнак» и «Сладкая Венеция» — знакомят посетителей с новинками на едином стенде, где все желающие могут получить подробную информацию об используемых ингредиентах, объемах производства и сроках поставки.

Помимо этого, узнать о пензенской продукции можно на индивидуальных стендах компаний «Ванюшкины сладости», «Остров изобилия», «Мирослада», «Славия», «Руспродукт» и «Агеевский».

Интерес к экспозиции кондитеров из Пензенской области уже проявили представители крупных российских дистрибьюторов, сетевых магазинов и оптовиков из стран СНГ.

Выставка «Продэкспо», которая начала работу в московском «Экспоцентре» 12 апреля, рассчитана на пять дней.

Мероприятие организовано АО «Экспоцентр» при поддержке Минсельхоза России и под патронатом Торгово-промышленной палаты страны.

Площадь экспозиции превысила 85 тыс. кв. метров. Выставка объединила свыше 1,5 тыс. компаний из 44 стран. На ней представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до деликатесов, а также органическое, спортивное и другое питание.

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