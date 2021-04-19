Олег Мельниченко назвал «кривой» статистику зарплат в Пензенской области Экономика

Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко назвал «кривой» статистику зарплат в регионе, которая отражает лишь средние данные по полному кругу предприятий и не дает представления о том, сколько в действительности получают представители разных профессий.

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«Это средняя температура по больнице, потому что у директора — миллион, а у уборщицы — 15 тыс. Если все поделить, то в среднем получается все хорошо», — сказал он, комментируя доклад руководителя Пензастата Максима Уханова, который сообщил, что средняя зарплата в Пензенской области за январь-февраль 2021 года составила 34 тыс. 304 рубля.

Олег Мельниченко предложил проанализировать уровень зарплат по различным группам профессий.

«Я Вам скажу, что все будет не так радужно, как вот в этой отчетности», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он напомнил, что ранее уже поручил подготовить данные о реальных зарплатах в бюджетной сфере.

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«Вы же понимаете, что высокий уровень совместительства идет по бюджетной сфере, и во многом та заработная плата, которая идет по бюджетной сфере, это совместительство. Это люди получают средства за то, что они, мягко говоря, намного больше работают, чем, в общем-то, это должно быть. То есть идет износ человеческого капитала, а мы в отчетности соответствующим образом указываем, что якобы это все в режиме нормальной трудовой занятости происходит. А происходит все не так», — констатировал врио губернатора.

По словам Олега Мельниченко, аналогичная ситуация наблюдается в промышленности.

«Там надо смотреть по группе профессий, и тогда станет все понятно, а пока эта статистика, она кривая. Она не дает реальной картины происходящего, и мы не понимаем, какие доходы у нашего населения, где мы проседаем, в каких профессиональных группах, почему», — подчеркнул он.