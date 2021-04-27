Тоцкий назвал «значительным прогрессом» создание совета, состоящего из бизнесменов Экономика

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Околица» Олег Тоцкий, возглавивший сформированный при главе Пензенской области совет по инновациям и инвестициям, назвал «значительным прогрессом» создание в регионе совещательного органа, в состав которого вошли представители бизнеса.

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По его словам, в совете нет случайных людей.

«Я думаю, что здесь присутствуют самые достойные предприниматели Пензенской области», — сказал он в ходе первого заседания совещательного органа, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 27 апреля.

Олег Тоцкий с сожалением констатировал, что в прежние годы власть не прислушивалась к мнению бизнеса.

«Раньше предпринимателей собирали на различные советы, совещания для того, чтобы мы массовкой здесь присутствовали. Мы тут что-то выступали, что-то говорили, [...] а в итоге получалось так, что уже был подписан протокол совещания и все наши предложения чаще всего [...] не учитывались», — заявил он.

По словам Олега Тоцкого, такая ситуация наблюдалась при губернаторе Василии Бочкареве.

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«При следующем губернаторе [Иване Белозерцеве] нас уже никуда не звали, [...] наши вопросы и проблемы никто не слышал. Чаще всего было так: «Вы там напишите в письменной форме свои вопросы, мы подумаем и Вас пригласим или не пригласим», — отметил бизнесмен.

Он обратил внимание на то, что сформированный в настоящее время совет, согласно положению о его деятельности, обладает всеми необходимыми полномочиями.

«Я считаю, что это [...] значительный прогресс в рамках Пензенской области», — подчеркнул Олег Тоцкий.

Возвращаясь к названию совета, он пояснил, что рассматривает инновации как улучшение в широком смысле этого слова.

«Мы, имея тот опыт и те проблемы, которые есть, должны сделать так, чтобы эти проблемы решить и [...] чтобы стало лучше», — сказал бизнесмен.

Олег Тоцкий выразил надежду на то, что благодаря дельным советам сильных менеджеров получится снять в том числе перезревшие вопросы и застаревшие проблемы, накопившиеся в Пензенской области.