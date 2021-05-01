Управление транспорта Пензы с 2022 года не будет отвечать за работу общественного транспорта Экономика

Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Управление транспорта и связи Пензы не будет отвечать за работу общественного транспорта на территории города с 1 января 2022 года, поскольку соответствующие полномочия переданы ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Денис Светкин.

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«С 1 января 2022 года за городской общественный [транспорт отвечать] уже не будем», — сказал он в ходе 22-й очередной сессии гордумы, состоявшейся 30 апреля.

По словам Дениса Светкина, в связи с этим управление расформировано не будет, поскольку у него остаются другие полномочия и функции.

«У нас остаются дачи [организация перевозок пассажиров по сезонным маршрутам], у нас остаются школьные автобусы, у нас остаются соцтакси, обслуживание должностных лиц», — уточнил он.