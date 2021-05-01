EN
11:42:20 Суббота, 1 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Управление транспорта Пензы с 2022 года не будет отвечать за работу общественного транспорта

10:58 | 01.05.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Управление транспорта и связи Пензы не будет отвечать за работу общественного транспорта на территории города с 1 января 2022 года, поскольку соответствующие полномочия переданы ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления Денис Светкин.

Управление транспорта Пензы с 2022 года не будет отвечать за работу общественного транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 1 января 2022 года за городской общественный [транспорт отвечать] уже не будем», — сказал он в ходе 22-й очередной сессии гордумы, состоявшейся 30 апреля.

По словам Дениса Светкина, в связи с этим управление расформировано не будет, поскольку у него остаются другие полномочия и функции.

«У нас остаются дачи [организация перевозок пассажиров по сезонным маршрутам], у нас остаются школьные автобусы, у нас остаются соцтакси, обслуживание должностных лиц», — уточнил он.

Новости партнеров
Читайте также
Мэр Пензы сообщил о планах пустить речные трамвайчики с наступлением теплой погоды Муниципальный транспорт на обслуживаемых МБУ «АТХ» маршрутах не используется — Светкин
Дорогу у «Коллажа» планируется капитально отремонтировать в 2022 году — мэр Пензы Жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа
Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда Раскрыта афера со сдачей квартир в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама