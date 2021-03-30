Михаил Глушков возглавил ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Экономика

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Бывший заместитель начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков возглавил государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» Михаил Глушков, его последним рабочим днем в прежней должности стало 9 марта.

Согласно данным ЕГРЮЛ, государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области» зарегистрировано в качестве юридического лица в минувший понедельник, 29 марта.

Учредителем ГКУ выступило управление транспорта Пензенской области.

Юридический адрес нового учреждения — Пенза, 2-й Виноградный проезд, 30.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановление регионального правительства «О создании ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» было подписано 12 февраля 2021 года.

Предполагается, что учреждение займется организацией регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Пензы, Заречного, Пензенского и Бессоновского районов.

Создание государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Пензенской области» является одним из этапов комплексной модернизации системы общественного транспорта в Пензе и пригородной зоне, где будет работать единый оператор.

По словам главы администрации Пензы Андрея Лузгина, реформа общественного транспорта, в рамках которой намечено обновить подвижной состав, сформировать оптимальную маршрутную сеть и по-новому выстроить взаимоотношения с перевозчиками путем внедрения системы брутто-контрактов, предварительно оценивается в 4 млрд. рублей.