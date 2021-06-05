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Пензенская область и ГК «Коноплекс» подписали протокол о намерениях по сотрудничеству

09:42 | 05.06.2021 | Экономика

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Санкт-Петербург, 5 июня 2021. PenzaNews. Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству между правительством Пензенской области и группой компаний «Коноплекс» подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в минувшую пятницу, 4 июня.

Пензенская область и ГК «Коноплекс» подписали протокол о намерениях по сотрудничеству

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко и генеральный директор ООО «Управляющая компания «Коноплекс» Милена Александрова.

Документ подразумевает реализацию проектов по созданию и развитию предприятий по выращиванию и переработке сельхозпродукции, в том числе лубяных культур и натурального волокна.

Перед церемонией подписания состоялась встреча Олега Мельниченко с гендиректором ООО «Коноплекс» Романом Белоусовым.

«Мы умеем выращивать коноплю, увеличивать урожай, знаем, как воспроизводить и улучшать семенной фонд, наша следующая цель — глубокая переработка, производство волокна», — отметил бизнесмен.

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По его словам, в следующем месяце состоится открытие новой производственной площадки.

«Мы приобрели здание, смонтировали оборудование. Пензенская область станет единственным регионом в РФ, производящим конопляное волокно», — сказал Роман Белоусов.

«Следующий этап, который мы, опять же, хотим реализовать в Пензенской области, — это производство высококачественной целлюлозы», — добавил руководитель ООО «Коноплекс».

Как сообщает пресс-служба облправительства, инвестиции в проект составят примерно 3 млрд. рублей, мощность новой площадки после выхода на плановые показатели в 2026 году достигнет 4 тыс. тонн целлюлозы в год с возможностью поэтапного расширения.

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