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На территории объекта «Леонидовка» займутся переработкой лубяных культур

10:59 | 21.01.2021 | Экономика

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Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. ООО «Межотраслевой инновационный комплекс» (входит в ГК «Коноплекс») создаст предприятие по переработке и хранению лубяных культур, сырья и продукции из них на территории объекта «Леонидовка» в Пензенской области, где продолжаются мероприятия по ликвидации последствий уничтожения химоружия.

На территории объекта «Леонидовка» займутся переработкой лубяных культур. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального правительства, на данный момент стартовал первый этап процедуры передачи этой организации объектов федерального имущества.

«Началась передача девяти зданий и сооружений промышленной зоны и части движимого имущества», — сказали в пресс-службе.

В облправительстве добавили, что параллельно ведутся работы по подготовке зданий и сооружений, подлежащих передаче на втором и третьем этапах.

Объект по хранению и уничтожению химического оружия «Леонидовка» в Пензенской области был введен в эксплуатацию в 2008 году. Согласно официальным данным, на нем хранилось 85 тыс. 666 единиц авиационных боеприпасов, снабженных отравляющими веществами. Их масса достигала почти 6 тыс. 900 тонн. Это составляло 17,2% от совокупных запасов химоружия в России.

В сентябре 2015 года было официально объявлено о завершении процесса уничтожения химоружия на объекте «Леонидовка».

Впоследствии обсуждались различные варианты перепрофилирования объекта. Так, в сентябре 2016 года стало известно, что холдинг «Термодом» рассматривает возможность размещения там производства по выпуску отделочных материалов из пластика, а также металлических и деревянных конструкций.

3 декабря 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение №3192-р, которым утверждены основные условия концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта переработки и хранения лубяных культур, сырья и продукции из них в Пензенской области. Согласно документу, полномочия концедента от имени Российской Федерации исполняет Минпромторг РФ. Концессионер — ООО «Межотраслевой инновационный комплекс» («МИК»). Срок действия соглашения — 49 лет.

Стороны приняли на себя обязательства по подготовке территории, необходимой для создания объекта соглашения. В частности, концедент за счет средств федерального бюджета должен обеспечить приведение в безопасное состояние имущественного комплекса объекта «Леонидовка».

По информации ГК «Коноплекс», в Пензенской области планируется организовать экологически чистое производство по глубокой переработке лубяных культур, прежде всего конопли и льна, а также джута, кенафа и других, в высококачественную целлюлозу и волокно различного назначения. В дальнейшем полученную целлюлозу предполагается использоваться в качестве одного из компонентов при производстве биоразлагаемой посуды и пакетов, экологически чистых биокомпозитных материалов и полимеров, в лакокрасочной и химической промышленности, в промышленности боеприпасов, фармацевтике и текстильной промышленности. Инвестиции в проект составят примерно 2 млрд. рублей.

Ожидается, что реализация соглашения позволит выпускать не менее 4 тыс. тонн продукции в год.

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