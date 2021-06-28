Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-мае составил 117,9% Экономика

Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-мае 2021 года 117,9% к соответствующему периоду 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 107,1%, «Обрабатывающие производства» — 117,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 111,4%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 146,6%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промпроизводства в январе-мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го составил 103,2%.

Как сообщает пресс-служба Минпрома Пензенской области, по индексу промышленного производства за 5 месяцев 2021 года регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Второй показатель — 117% — у Саратовской области; третий — у Ульяновской (116,9%).