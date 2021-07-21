В Заречном планируется построить фармацевтический комбинат полного цикла Экономика

Заречный, 21 июля 2021. PenzaNews. Фармацевтический комбинат полного цикла планируется построить в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минпрома.

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В нем отмечается, что реализация данного проекта предусмотрена стратегией развития ООО «Научно-исследовательский институт биогенных технологий» (ООО «НИИ БТ»), получившего статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Заречный».

«Научно-исследовательский институт биогенных технологий» [...] будет заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями в области фармакологии, биотехнологии, молекулярной биологи, радиобиологии, биохимии, генетики и разработкой на их основе целого спектра принципиально новых, высокоэффективных фармацевтических препаратов, биологически активных добавок, а также сырья для фармацевтической и пищевой промышленности», — сказано в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что приоритетным направлением деятельности организации является разработка препаратов, нормализующих работу эндокринной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, иммуномодуляторов и общеукрепляющих препаратов.

«Особое значение придается комплексным препаратам, снижающим акушерскую патологию и заболеваемость у новорожденных», — добавляется в сообщении.

В нем особо обращается внимание на то, что к научной работе планируется привлекать выпускников и студентов пензенских вузов.

«Разработанные в «НИИ БТ» фармацевтические препараты, биологически активные добавки и сырье для фармацевтической и пищевой промышленности будут производиться на территории Заречного. С этой целью запланировано строительство фармацевтического комбината полного цикла. В основу планируемого предприятия заложены биотехнологии, полностью исключающие вредные выбросы, что делает его абсолютно экологически безопасным», — подчеркивается в тексте.