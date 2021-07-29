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Средняя зарплата в Пензенской области в январе-мае превысила 35 тыс. рублей — Росстат

14:44 | 29.07.2021 | Экономика

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Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций составила в Пензенской области в январе-мае 2021 года 35 тыс. 376 рублей, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России за первое полугодие 2021 года.

Средняя зарплата в Пензенской области в январе-мае превысила 35 тыс. рублей — Росстат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в мае 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата достигла в регионе 36 тыс. 535 рублей.

Рост к аналогичному месяцу 2020 года составил 7,6%, к апрелю 2021-го — 1%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 апреля в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области руководитель Пензастата Максим Уханов заявил, что средняя зарплата за январь-февраль 2021 года составила в регионе 34 тыс. 304 рубля.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко назвал «кривой» статистику зарплат в Пензенской области, поскольку та, по его словам, отражает лишь средние данные и не дает представления о том, сколько в действительности получают представители разных профессий.

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