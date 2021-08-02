Умнов возглавил белгородское АО «СЗ «Дирекция Юго-Западного района» Экономика

Белгород, 2 августа 2021. PenzaNews. Игорь Умнов, который на протяжении нескольких последних лет возглавлял МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», стал генеральным директором белгородского акционерного общества «Специализированный застройщик «Дирекция Юго-Западного района». Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц.

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Согласно ЕГРЮЛ, Игорь Умнов числится руководителем организации с 20 июля.

По информации пресс-службы правительства Белгородской области, в мае 2021 года врио губернатора Вячеслав Гладков освободил от должности прежнего главу дирекции Юго-Западного района Александра Славкина. По словам Вячеслава Гладкова, ранее правоохранительными органами был выявлен ряд нарушений, связанных со строительством объектов для области.

В соответствии с данными, размещенными на сайте администрации Пензы, работой МКУ «УКС Пензы» в настоящее время руководит Денис Францев.