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Вячеслав Гладков назначен врио губернатора Белгородской области

19:58 | 18.11.2020 | Политика

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Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Уроженец Пензенской области, бывший мэр Заречного Вячеслав Гладков, занимавший с июня 2018 года должность заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Ставропольского края, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Вячеслав Гладков назначен врио губернатора Белгородской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы Кремля, 18 ноября глава государства провел в формате видеоконференции рабочую встречу с Вячеславом Гладковым, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его врио руководителя региона.

Вячеслав Гладков будет исполнять обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, победившего на выборах.

Биография

Гладков Вячеслав Владимирович

Пост главы региона стал вакантным 22 сентября 2020 года в связи с досрочным прекращением полномочий Евгения Савченко, который в тот же день был наделен полномочиями сенатора РФ – представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Вячеслав Гладков на протяжении 16 лет трудился в администрации города Заречного Пензенской области, в 2009–2016 годах занимал должность мэра.

После этого он работал заместителем губернатора – председателя правительства Севастополя, затем — заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства Ставропольского края.

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