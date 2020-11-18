Вячеслав Гладков назначен врио губернатора Белгородской области Политика

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Уроженец Пензенской области, бывший мэр Заречного Вячеслав Гладков, занимавший с июня 2018 года должность заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Ставропольского края, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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По информации пресс-службы Кремля, 18 ноября глава государства провел в формате видеоконференции рабочую встречу с Вячеславом Гладковым, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его врио руководителя региона.

Вячеслав Гладков будет исполнять обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, победившего на выборах.

Биография

Гладков Вячеслав Владимирович

Пост главы региона стал вакантным 22 сентября 2020 года в связи с досрочным прекращением полномочий Евгения Савченко, который в тот же день был наделен полномочиями сенатора РФ – представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Вячеслав Гладков на протяжении 16 лет трудился в администрации города Заречного Пензенской области, в 2009–2016 годах занимал должность мэра.

После этого он работал заместителем губернатора – председателя правительства Севастополя, затем — заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства Ставропольского края.