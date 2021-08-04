Мельниченко отметил хорошие перспективы развития земетчинского филиала «Радиозавода» Экономика

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отметил хорошие перспективы развития земетчинского филиала АО «Радиозавод».

Фото: Pnzreg.ru

«Производственная площадка «Радиозавода» порадовала. Здесь достаточно стабильно работают порядка 116 человек, а в зимний сезон — чуть больше. Неплохая заработная плата, около средней по промышленности — 36 тыс. рублей, а у рабочих, которые работают сдельно, и выше», — сказал он в ходе посещения предприятия в минувший вторник, 3 августа.

Глава региона добавил, что для Земетчино филиал отчасти является градообразующим предприятием.

«Безусловно, филиал находится в производственном цикле пензенского «Радиозавода», потому что целый ряд конструкций сеялок делается именно здесь. Думаю, это перспективное предприятие с учетом того, что завод выходит на конверсию и все больше выпускает продукции гражданского назначения», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.

Земетчинский филиал АО «Радиозавод» образован в 1974 году.

Выпускает детали спецтехники, изготавливает пропашные пневматические сеялки СНПП-5,6К для высевания технических культур, а также комплектующие для них.