В Заречном будут проводить исследования для создания ветпрепаратов и кормовых добавок Экономика

Заречный, 4 августа 2021. PenzaNews. ООО «Научно-исследовательская лаборатория сельскохозяйственных биотехнологий» в качестве резидента расположенной в Пензенской области территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» будет проводить исследования, направленные на создание инновационных ветеринарных препаратов, биологически активных кормовых добавок и содержащих их премиксов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

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«Акцент в деятельности лаборатории сделан на разработке уникальных комплексных технологий, цель которых — увеличить продуктивность сельскохозяйственных животных без увеличения затрат при одновременном улучшении качества конечной животноводческой продукции. Это позволит сделать прорыв в области животноводства и на порядок повысить конкурентоспособность отечественных сельхозпроизводителей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что разработки компании получат патентную защиту и лягут в основу биотехнологического производственного проекта на территории моногорода.

«К настоящему моменту авторами проекта уже проделана серьезная исследовательская работа в области ветеринарии, фармакологии, биотехнологии, молекулярной биологии, биохимии и генетики, занявшая более 20 лет. Защищено порядка 15 патентов в странах ЕАЭС, ЕС и КНР. Наработки в сфере инновационных технологий питания получили высокую оценку со стороны научно-технического совета министерства сельского хозяйства РФ, Российской академии наук, Всероссийского НИИ молочной промышленности», — подчеркивается в тексте.

В сообщении особо обращается внимание на то, что решение, положенное в основу проекта, позволит уже в краткосрочной перспективе ответить на один из глобальных вызовов и повысить экономическую эффективность производства продукции животноводства без угрозы для здоровья.

«В проекте задействовано новейшее лабораторное оборудование. Для работы в НИИ планируется привлекать выпускников местных вузов, в том числе Пензенского государственного аграрного университета и Пензенского государственного университета», — добавляется в пресс-релизе.