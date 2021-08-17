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На конкурс «Вкусы России» от Пензенской области подано две заявки

13:19 | 17.08.2021 | Экономика

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Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Две заявки от Пензенской области подано на национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» за период с 16 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 17 августа.

На конкурс «Вкусы России» от Пензенской области подано две заявки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От Пензенской области на участие в конкурсе заявки подали два предприятия — семейное предприятие «Пасека Павловых» и ООО «Унитрон Пром», — сказано в пресс-релизе.

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В нем уточняется, что пасека представила на конкурс чернокленовый мед, а компания «Унитрон Пром» — арахис тертый с кленовым сиропом (урбеч).

«Заявки принимаются до 1 сентября», — отмечается в тексте.

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» впервые состоялся в 2020 году.

В 2021-м он проводится во второй раз. Предусмотрено восемь основных номинаций: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Загляните на огонек», «Вкус без границ», «Вкус из глубинки» и «Нас выбирают».

Организатор конкурса — Минсельхоз России.

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