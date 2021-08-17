На конкурс «Вкусы России» от Пензенской области подано две заявки Экономика

Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Две заявки от Пензенской области подано на национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» за период с 16 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 17 августа.

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«От Пензенской области на участие в конкурсе заявки подали два предприятия — семейное предприятие «Пасека Павловых» и ООО «Унитрон Пром», — сказано в пресс-релизе.

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В нем уточняется, что пасека представила на конкурс чернокленовый мед, а компания «Унитрон Пром» — арахис тертый с кленовым сиропом (урбеч).

«Заявки принимаются до 1 сентября», — отмечается в тексте.

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» впервые состоялся в 2020 году.

В 2021-м он проводится во второй раз. Предусмотрено восемь основных номинаций: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Загляните на огонек», «Вкус без границ», «Вкус из глубинки» и «Нас выбирают».

Организатор конкурса — Минсельхоз России.