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В Пензенской области за 7 месяцев введено около 454 тыс. кв. метров жилья

10:01 | 20.08.2021 | Экономика

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Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. 453 тыс. 654 кв. метра жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-июле 2021 года, что на 1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области за 7 месяцев введено около 454 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, 67% в общем объеме приходится на долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

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За семь месяцев текущего года населением введено 303 тыс. 796 кв. метров жилья. Это на 0,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 июля 2021 года объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, достиг в Пензенской области 16 млрд. 659,2 млн. рублей. Количество счетов эскроу выросло до 6 тыс. 868.

На начало июля между банками и застройщиками действовало 50 кредитных договоров на финансирование долевого строительства на сумму 21 млрд. 490,8 млн. рублей.

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