Исполнение предписаний УФАС об изменении тарифа на перевозку пассажиров в Пензе приостановлено Экономика

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Исполнение частными перевозчиками предписаний управления ФАС России по Пензенской области об установлении экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров и багажа в Пензе приостановлено в связи с обращением транспортных компаний в суд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

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«По итогам рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства [...] ООО «Компания «Дилижанс», ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с которыми перевозчикам надлежало установить экономически обоснованный тариф», — напоминается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что срок исполнения предписаний ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Компания «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий-авто-6» и ООО «Меркурий», оказывающих услуги по перевозке пассажиров автобусами малой вместимости, установлен до 1 сентября 2021 года.

«Срок исполнения предписаний ООО «Меркурий» и ООО «ТК «Дилижанс», оказывающих услуги по перевозке пассажиров автобусами малой вместимости, продлен до 10 августа и 1 сентября 2021 года соответственно», — отмечается в тексте.

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В сообщении добавляется, что перевозчики обратились в Арбитражный суд Пензенской области с заявлениями об оспаривании решений и предписаний УФАС.

«Арбитражным судом Пензенской области заявления приняты к производству», — сказано в нем.

«В силу п. 2 ст. 52 закона «О защите конкуренции» в случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу. Таким образом, сроки исполнения предписаний, выданных ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Компания «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий-авто-6» и ООО «Меркурий», приостановлены до принятия Арбитражным судом Пензенской области решения по вышеуказанным делам и вступления их в законную силу», — поясняется в тексте.