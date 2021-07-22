В Пензе признали монопольно высокой стоимость проезда в маршрутках пяти частных перевозчиков Экономика

Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области признало стоимость проезда в маршрутках обществ с ограниченной ответственностью «Компания «Дилижанс», «ТК «Дилижанс», «Автокомбинат», «Меркурий» и «Меркурий-авто-6» монопольно высокой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«Установлено, что 29 октября 2020 года в управление транспорта и связи Пензы от ООО «Компания «Дилижанс», ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» поступили извещения об изменении с 14 ноября 2020 года тарифа на осуществляемые ими регулярные перевозки по муниципальным маршрутам. Стоимость проезда в автобусе малой вместимости составила 32 рубля, ранее [она составляла] 27 рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при рассмотрении дела комиссия УФАС пришла к выводу об установлении перевозчиками тарифа в размере 32 рублей за пределами цены, сформированной в условиях конкуренции на сопоставимых товарных рынках; при этом заложенные в расчет затраты не были подтверждены.

«ООО «Компания «Дилижанс», ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6», злоупотребляя своим доминирующим положением, установили монопольно высокую цену на услугу по перевозке пассажиров и багажа автобусами малой вместимости общего пользования в городском сообщении на территории Пензы, чем ущемляют интересы неопределенного круга потребителей», — подчеркивается в тексте.

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В сообщении уточняется, что решением комиссии УФАС России по Пензенской области от 21 июля действия указанных перевозчиков признаны злоупотреблением доминирующим положением и нарушением п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

«По итогам рассмотрения дела ООО «Компания «Дилижанс», ООО «ТК «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Срок исполнения предписания установлен до 1 сентября 2021 года», — говорится в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», решением комиссии УФАС России по Пензенской области от 25 июня 2021 года была признана монопольно высокой стоимость проезда в автобусах обществ с ограниченной ответственностью «Корпорация «Дилижанс», «Транспортная компания «Дилижанс» и «Меркурий».