Цена на проезд в автобусах «Корпорации «Дилижанс», «ТК «Дилижанс» и «Меркурия» признана монопольно высокой Экономика

Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области признало цену на проезд в автобусах обществ с ограниченной ответственностью «Корпорация «Дилижанс», «Транспортная компания «Дилижанс» и «Меркурий» в Пензе монопольно высокой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«Установлено, что 29 октября 2020 года в управление транспорта и связи города Пензы от ООО «Меркурий», ООО «Корпорация «Дилижанс» и ООО «ТК «Дилижанс» поступили извещения об изменении с 14 ноября 2020 года тарифа на осуществляемые ими регулярные перевозки по муниципальным маршрутам. Стоимость проезда в автобусе большой вместимости составила 27 рублей, ранее [она составляла] 23 рубля», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что при рассмотрении дела комиссия УФАС пришла к выводу об установлении перевозчиками тарифа в размере 27 рублей за пределами цены, сформированной в условиях конкуренции на сопоставимых товарных рынках, а заложенные в него затраты не были подтверждены.

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«ООО «Корпорация «Дилижанс», ООО «ТК «Дилижанс» и ООО «Меркурий», злоупотребляя своим доминирующим положением, установили монопольно высокую цену на услугу по перевозке пассажиров и багажа автобусами большой вместимости общего пользования в городском сообщении на территории города Пензы, чем ущемляют интересы неопределенного круга потребителей», — подчеркивается в тексте.

В сообщении уточняется, что решением комиссии УФАС России по Пензенской области от 25 июня 2021 года действия указанных перевозчиков признаны нарушением п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

«По итогам рассмотрения дела ООО «Транспортная компания «Дилижанс» и ООО «Меркурий» выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Срок исполнения предписания установлен до 1 августа 2021 года», — говорится в пресс-релизе.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», предписание ООО «Корпорация «Дилижанс» не было выдано, поскольку на момент вынесения решения УФАС организация не осуществляла регулярные перевозки по рассматриваемым муниципальным маршрутам.