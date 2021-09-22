В Пензенской области за 8 месяцев введено более 544 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. 544 тыс. 42 кв. метра жилья введено в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-августе 2021 года, что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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66,6% приходится на долю индивидуального жилищного строительства (ИЖС): возведено 362 тыс. 210 кв. метров. Это на 1,8% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, с начала 2021 года в регионе введено 29 многоквартирных и 2 тыс. 30 индивидуальных жилых домов.

По сравнению с январем-августом 2020 года ввод жилых домов увеличился в 18 районах и городах.

Наибольший удельный вес в общем вводе жилья — 54,7% — приходится на Пензу, а также на Пензенский район — 13,9%.

Так, в Пензе построено 297,8 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуальными застройщиками — 178,3 тыс. кв. метров.