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Семенов возглавил управление капитального строительства Пензы

11:28 | 28.09.2021 | Экономика

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Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Павел Семенов назначен начальником МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

Семенов возглавил управление капитального строительства Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

Соответствующее постановление мэрии №1411 было подписано 21 сентября.

Павел Семенов официально представлен в новой должности в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 28 сентября.

По информации пресс-службы мэрии, Павел Семенов родился в Пензе 11 сентября 1990 года. В 2012 году окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации «Инженер». Работал в Москве заведующим проектно-архитектурного бюро Института строительства и жилищно-коммунального хозяйства Высшей школы экономики.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность начальника МКУ «УКС города Пензы» стала вакантной после того, как Игорь Умнов, занимавший ее на протяжении нескольких лет, был назначен генеральным директором белгородского акционерного общества «Специализированный застройщик «Дирекция Юго-Западного района».

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