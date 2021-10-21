EN
11:19:02 Четверг, 21 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

И.о. прокурора региона и бизнес-омбудсмен встретились с предпринимателями в Каменке

09:28 | 21.10.2021 | Экономика

Печать

Каменка, 21 октября 2021. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Лисин встретились с представителями бизнес-сообщества в городе Каменке.

И.о. прокурора региона и бизнес-омбудсмен встретились с предпринимателями в Каменке

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Обращаясь к присутствующим, Александр Лейзенберг отметил роль предпринимательской инициативы в развитии региона, необходимость создания условий для свободного осуществления законной хозяйственной деятельности, что особенно актуально в связи с ухудшением эпидситуации, а также обратил внимание на подготовку новых мер поддержки.

Участники встречи обсудили работу бизнеса в условий ограничительных мер. Кроме того, была затронута тема взимания платы за сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения. Помимо этого, рассматривались другие вопросы, волнующие бизнесменов.

После этого Александр Лейзенберг и Михаил Лисин провели совместный личный прием предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 327 случаев заражения коронавирусом В Пензе увеличено число аварийных бригад «Горводоканала»
В Пензе в выручке продуктового магазина обнаружена фальшивая купюра Во время пожара в Пензе предотвратили разгерметизацию кислородных баллонов
В Пензе за 8 месяцев выдано 61 разрешение на возведение объектов капстроительства Умер Альберт Софийский
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама