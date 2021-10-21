И.о. прокурора региона и бизнес-омбудсмен встретились с предпринимателями в Каменке Экономика

Каменка, 21 октября 2021. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Лисин встретились с представителями бизнес-сообщества в городе Каменке.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Обращаясь к присутствующим, Александр Лейзенберг отметил роль предпринимательской инициативы в развитии региона, необходимость создания условий для свободного осуществления законной хозяйственной деятельности, что особенно актуально в связи с ухудшением эпидситуации, а также обратил внимание на подготовку новых мер поддержки.

Участники встречи обсудили работу бизнеса в условий ограничительных мер. Кроме того, была затронута тема взимания платы за сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения. Помимо этого, рассматривались другие вопросы, волнующие бизнесменов.

После этого Александр Лейзенберг и Михаил Лисин провели совместный личный прием предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.