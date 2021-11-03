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Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области пройдут 11 ноября

09:52 | 03.11.2021 | Экономика

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Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов пройдут в четверг, 11 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания региона.

Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области пройдут 11 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с требованиями постановления губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» слушания состоятся в режиме видеоконференцсвязи», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ознакомиться с проектом закона о бюджете области на предстоящий трехлетний период можно на сайте регионального парламента, где также предусмотрена возможность до 10 ноября оставить свои замечания и предложения.

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