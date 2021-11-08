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Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-сентябре вырос на 7,7%

09:09 | 08.11.2021 | Экономика

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Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-сентябре 2021 года вырос до 190 млрд. 625,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-сентябре вырос на 7,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В основном — на 95,8% — он формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,2%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в январе-сентябре 2021 года составил 47,8%. Они проданы на 91 млрд. 141 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес непродовольственных товаров в общем объеме составил 52,2%. Они реализованы на 99 млрд. 484,8 млн. рублей, рост — 13,2%.

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