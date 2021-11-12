Бизнесменов Заречного пригласили на стратегическую сессию АО «Атом-ТОР» Экономика

Заречный, 12 ноября 2021. PenzaNews. Перспективы развития территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области станут главной темой одной из стратегических сессий под общим названием «Понять резидента: теория и практика управленческого опыта», которые организует АО «Атом-ТОР» в городах присутствия атомной отрасли в партнерстве с экспертными центрами, государственными, муниципальными и коммерческими структурами. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Заречного.

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«В дискуссии с пензенскими предпринимателями будут рассмотрены перспективы развития ТОСЭР «Заречный». К участию в стратегической сессии в качестве спикеров приглашены представители министерства экономического развития РФ, государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», правительства Пензенской области, администрации ЗАТО Заречный, руководители компаний – действующих резидентов ТОСЭР. Кроме того, в мероприятии примут участие эксперты в сфере регионального развития и поддержки предпринимательских инициатив, общественники, журналисты», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что мероприятие пройдет 18 ноября в онлайн-формате.

«На сегодняшний день на ТОСЭР «Заречный» по соглашению с АО «Атом-ТОР» реализуют свои проекты десять компаний малого и среднего бизнеса. Объем инвестиционных обязательств резидентов — около 800 млн. рублей. Выход производств на полную мощность обеспечит создание 385 новых рабочих мест для жителей города», — напоминается в сообщении.

Из него следует, что в настоящее время управляющая компания ведет работу по расширению границ преференциального режима территории опережающего социально-экономического развития с целью размещения новых производственных мощностей.