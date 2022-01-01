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Бюджет Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов принят в первом чтении

11:10 | 19.11.2021 | Экономика

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Пенза, 19 ноября 2021. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят в первом чтении в ходе 46-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 19 ноября.

Бюджет Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов принят в первом чтении. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проект главного финансового документа субъекта федерации депутатам представила глава Минфина Пензенской области Любовь Финогеева.

«Общий объем доходов бюджета планируется на 2022 год в сумме 66,3 млрд. рублей, на 2023 год — 67,6 млрд. рублей, на 2024 — 70,2 млрд. рублей», — сказала она.

Министр обратила внимание на то, что с учетом планов по привлечению бюджетного инвестиционного кредита на реализацию инфраструктурных проектов бюджет Пензенской области на 2022 и 2023 годы сформирован с дефицитом, на 2024-й — с профицитом.

«Расходы бюджета на 2022 год запланированы в объеме 68,2 млрд. рублей, на 2023-й — 67,8 млрд. рублей, на 2024-й — 69,5 млрд. рублей», — добавила Любовь Финогеева.

Она подчеркнула, что базовой составляющей расходов являются первоочередные социально значимые направления, на долю которых приходится соответственно 67%, 66% и 65%.

В итоге за принятие в первом чтении проекта закона «О бюджете Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» проголосовали 27 присутствующих на сессии депутатов. Двое высказались против.

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