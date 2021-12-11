Реальные зарплаты пензенцев в сентябре 2021 года снизились — Пензастат Экономика

Пенза, 11 декабря 2021. PenzaNews. Снижение реальных заработных плат жителей Пензенской области произошло в сентябре 2021 года. Это следует из данных, обнародованных Пензастатом.

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По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, по сравнению с августом текущего года реальные зарплаты пензенцев снизились на 0,7%, с сентябрем 2020-го — на 1,3%.

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Согласно официальным данным, средняя номинальная зарплата, начисленная в Пензенской области по полному кругу организаций за сентябрь 2021 года, составила 34 тыс. 468 рублей. По сравнению с августом текущего года она уменьшилась на 0,2%, с сентябрем прошлого года — увеличилась на 6,8%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за январь-сентябрь 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная по полному кругу организаций в Пензенской области, составила 35 тыс. 256 рублей. Это на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.