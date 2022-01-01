Прожиточный минимум в Пензенской области в 2022 году составит 10 тыс. 629 рублей Экономика

Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Величина прожиточного минимума на душу населения в Пензенской области в 2022 году составит 10 тыс. 629 рублей, а не 10 тыс. 38 рублей, как предполагалось ранее. Это следует из постановления регионального правительства №836-пП от 10 декабря, которым внесены изменения в постановление №500-пП от 17 августа.

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«Установить по представлению министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на 2022 год величину прожиточного минимума на душу населения — 10 тыс. 629 рублей, для трудоспособного населения — 11 тыс. 586 рублей, пенсионеров — 9 тыс. 381 рубль, детей — 10 тыс. 402 рубля», — говорится в документе.

В нем добавляется, что контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2021 году в Пензенской области величина прожиточного минимума на душу населения составляет 9 тыс. 610 рублей, для трудоспособного населения — 10 тыс. 396 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 953 рубля, для детей — 10 тыс. 2 рубля.