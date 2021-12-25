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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-ноябре составил 102,7%

12:16 | 25.12.2021 | Экономика

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Пенза, 25 декабря 2021. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций в Пензенской области в январе-ноябре 2021 года составил 102,7% к соответствующему периоду 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-ноябре составил 102,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 105,3%, «Обрабатывающие производства» — 101,4%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 111,9%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 128,8%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промпроизводства в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го составил 105,2%.

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