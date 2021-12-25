Подана заявка на включение «ПензаСтанкоМаша» в федеральный реестр промышленных кластеров Экономика

Пенза, 25 декабря 2021. PenzaNews. Ассоциация станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш» направила в Минпромторг России заявку на включение объединения в федеральный реестр промышленных кластеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

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«Подтверждение соответствия представленных документов требованиям к промышленному кластеру позволит его участникам получать государственную поддержку для реализации высокотехнологичных проектов в целях импортозамещения», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что речь идет, в частности, о погашении до 70% затрат по кредитам, которые были выданы на реализацию технологических мероприятий, а также о содействии в уплате лизинговых платежей за приобретаемое в российских организациях оборудование.

«Порядок подачи заявки в Минпромторг России и включение в федеральный реестр промышленных кластеров регламентируется постановлением правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года №779. В федеральном бюджете на реализацию механизма финансового стимулирования промышленных объединений на 2021–2024 годы предусмотрено 1,1 млрд. рублей», — добавляется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», возможность создания станкостроительного кластера обсуждалась в ходе состоявшейся 23 июля 2021 года рабочей встречи главы Минпромторга России Дениса Мантурова и Олега Мельниченко, который на тот момент занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области.

16 сентября ассоциация станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш» была зарегистрирована в качестве юридического лица. Ее генеральным директором стала Динара Антонова.

9 декабря на предприятии «СтанкоМашСтрой» состоялось собрание членов кластера, в ходе которого соглашение об участии в его деятельности было подписано с министерством экономического развития и промышленности Пензенской области, ООО «Центр кластерного развития» и региональным фондом развития промышленности.