В сельхозорганизациях Пензенской области в 2021 году произведено более 404 тыс. тонн скота и птицы Экономика

Пенза, 18 января 2022. PenzaNews. 404,4 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, по предварительным данным, произведено в сельскохозяйственных организациях Пензенской области по итогам 2021 года, что на 1,7% больше по сравнению с 2020-м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза региона.

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«Валовой надой молока в сельхозорганизациях составил 247,4 тыс. тонн, что на 19,3% больше, чем за 2020 год. Надой молока на одну корову молочного стада в сельхозорганизациях составил 9 тыс. 221 кг, что на 8,3% больше, чем за 2020 год», — отмечается в пресс-релизе.

В нем указано также, что в минувшем году было получено 148,2 млн. штук куриных яиц; это на 9,2% больше по сравнению с 2020 годом.