EN
00:27:11 Среда, 19 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В сельхозорганизациях Пензенской области в 2021 году произведено более 404 тыс. тонн скота и птицы

16:46 | 18.01.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 18 января 2022. PenzaNews. 404,4 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, по предварительным данным, произведено в сельскохозяйственных организациях Пензенской области по итогам 2021 года, что на 1,7% больше по сравнению с 2020-м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза региона.

В сельхозорганизациях Пензенской области в 2021 году произведено более 404 тыс. тонн скота и птицы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Валовой надой молока в сельхозорганизациях составил 247,4 тыс. тонн, что на 19,3% больше, чем за 2020 год. Надой молока на одну корову молочного стада в сельхозорганизациях составил 9 тыс. 221 кг, что на 8,3% больше, чем за 2020 год», — отмечается в пресс-релизе.

В нем указано также, что в минувшем году было получено 148,2 млн. штук куриных яиц; это на 9,2% больше по сравнению с 2020 годом.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе организуют дежурство в местах возможных купаний на Крещение В Пензенской области за сутки подтверждено 173 случая заражения коронавирусом
В двух селах Пачелмского района завершена установка модульных ФАПов В Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке стройматериалов В Пензенской области за сутки подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама