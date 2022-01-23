EN
20:15:55 Воскресенье, 23 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 2021 год исполнен на 101,3%

15:25 | 23.01.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 23 января 2022. PenzaNews. Доходы в сумме 88 млрд. 691,2 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в 2021 году, план выполнен на 101,3%. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов региона.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 2021 год исполнен на 101,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 55 млрд. 971,2 млн. рублей, или 103,3% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 32 млрд. 720 млн. рублей, или 98,1%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100,9%: при плане в 76 млрд. 407,3 млн. рублей фактически поступило 77 млрд. 94,7 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 44 млрд. 385,6 млн. рублей при ожидаемом объеме в 43 млрд. 108,9 млн. рублей, план выполнен на 103%; безвозмездные поступления — 32 млрд. 709,1 млн. рублей при плане 33 млрд. 298,4 млн. рублей, что составляет 98,2% от ожидаемого уровня.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 220 случаев заражения коронавирусом Жителя Пензы будут судить за причинение смерти собутыльнику
В Пензенской области за сутки подтверждено 205 случаев заражения коронавирусом В Пензе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в подъезде
В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре в бане В Пензенской области в 2021 году зарегистрировано около 13,5 тыс. преступлений
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама