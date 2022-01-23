Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 2021 год исполнен на 101,3% Экономика

Пенза, 23 января 2022. PenzaNews. Доходы в сумме 88 млрд. 691,2 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в 2021 году, план выполнен на 101,3%. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов региона.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 55 млрд. 971,2 млн. рублей, или 103,3% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 32 млрд. 720 млн. рублей, или 98,1%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100,9%: при плане в 76 млрд. 407,3 млн. рублей фактически поступило 77 млрд. 94,7 млн. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сложились в сумме 44 млрд. 385,6 млн. рублей при ожидаемом объеме в 43 млрд. 108,9 млн. рублей, план выполнен на 103%; безвозмездные поступления — 32 млрд. 709,1 млн. рублей при плане 33 млрд. 298,4 млн. рублей, что составляет 98,2% от ожидаемого уровня.