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В Пензе в 2022 году по программе «Стимул» построят четыре объекта инфраструктуры

11:33 | 28.01.2022 | Экономика

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Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. Строительство четырех объектов дорожной и инженерной инфраструктуры на территории Пензы предусмотрено в рамках программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

В Пензе в 2022 году по программе «Стимул» построят четыре объекта инфраструктуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявленный ввод жилья по линии указанной программы федерального проекта «Жилье» в этом году составляет 222,1 тыс. кв. метров», — сказано в тексте.

В 2021 году, по официальной информации, по программе «Стимул» на территории новых микрорайонов, где ведется работа по созданию необходимой инфраструктуры, введено 8 многоквартирных домов общей площадью 100,2 тыс. кв. метров, что составляет 113,7% к запланированному уровню.

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