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Банк «Кузнецкий» в рамках госпрограмм поддержки бизнеса выдал более 1,3 млрд. рублей кредитов

16:14 | 09.02.2022 | Экономика

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Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» в рамках государственных программ поддержки бизнеса выдал в 2021 году кредиты на сумму более 1,3 млрд. рублей. Это следует из сообщения пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившего в ИА «PenzaNews» в среду, 9 февраля.

Банк «Кузнецкий» в рамках госпрограмм поддержки бизнеса выдал более 1,3 млрд. рублей кредитов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2021 году было продолжено сотрудничество с АО «Корпорация «МСП» и ЦБ РФ в рамках программы стимулирования кредитования. Более 70 млн. рублей было получено предприятиями по данной программе. В 2022 году банк также принимает заявки и будет выдавать кредиты на условиях корпорации: процентная ставка по кредитам в сумме от 3 млн. рублей на уровне, не превышающем размер ключевой ставки Банка России, увеличенной на три процентных пункта. Льготная ставка сохраняется три года», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что государственная программа льготного кредитования субъектов МСП, реализуемая Минэкономразвития РФ в соответствии с постановлением правительства РФ №1764 от 30 декабря 2018 года, является востребованной в предпринимательской среде.

«Банк «Кузнецкий» включился в эту работу в начале 2019 года одним из первых в стране. В 2021 году банк предоставил клиентам кредиты на сумму 1,2 млрд. рублей. В этом году, согласно последним изменениям, в программе смогут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства и получить льготные кредиты на инвестиционные цели сроком до 10 лет в сумме от 500 тыс. до 2 млрд. рублей, на пополнение оборотных средств сроком до года в сумме до 500 млн. рублей, а также микропредприятия на развитие предпринимательской деятельности сроком до трех лет в сумме до 10 млн. рублей. Процентная ставка — не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,75 процентных пункта», — говорится в пресс-релизе.

«В 2021 году в условиях пандемии банк оказывал поддержку предпринимателям из пострадавших отраслей. Было заключено соглашение с Минэкономразвития РФ об участии банка в программе ФОТ 3.0. В ходе первой и второй фаз было заключено договоров на сумму 153 млн. рублей, выдано средств на сумму 87 млн. рублей», — добавляется в сообщении.

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Как подчеркнул председатель правления банка Михаил Дралин, «Кузнецкий» активно участвует во всех мерах господдержки бизнеса.

«Развитие предприятий — это в конечном итоге благополучие области в целом. Особенно в период пандемии. Например, когда есть сложности с выплатой зарплаты сотрудникам. Когда были объявлены ограничения, которые серьезнейшим образом повлияли на ведение бизнеса, мы помогли перенести платежи предприятий, проинформировали их о том, какая им доступна поддержка, сделали комфортный режим обслуживания, смогли все это оформить быстро. И клиенты это ценят», — отметил Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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