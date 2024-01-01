Рафик Ибрагимов прокомментировал лидерство региона в ПФО по жилищной обеспеченности населения Экономика

Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Заслуженный строитель России, генеральный директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Рафик Ибрагимов прокомментировал лидерство Пензенской области среди регионов ПФО по жилищной обеспеченности населения.

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«О чем говорит лидерство Пензенской области среди регионов Приволжского федерального округа по жилищной обеспеченности населения? О том, что, несмотря на всеобщий отраслевой кризис и пандемию, можно добиться больших успехов, если власть и бизнес действуют сообща в интересах людей. Есть потребность в жилье, есть инструменты, которыми можно решать эту потребность, и в Пензенской области эти инструменты успешно применяют», — сказал руководитель холдинга «Термодом».

«Сейчас поставлена цель — к 2024-му обеспечить годовой ввод около 1 млн. кв. метров жилых помещений. Уверен, что мы сможем прийти к этой цифре и даже превзойти ее, если продолжим совместно трудиться в том же ключе», — цитирует Рафика Ибрагимова пресс-служба правительства Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 февраля в ходе совместного заседания коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назвал Пензенскую область в числе регионов, показавших стабильный рост объемов ввода жилья, а также ввода жилья на душу населения в трехлетнем периоде.

Комментируя темы прошедшего заседания, губернатор Олег Мельниченко заявил, что Пензенская область находится на первом месте среди регионов ПФО по жилищной обеспеченности населения.