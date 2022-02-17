Пензенская область занимает первое место в ПФО по жилищной обеспеченности населения — Мельниченко Экономика

Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Пензенская область находится на первом месте среди регионов ПФО по жилищной обеспеченности населения. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, комментируя темы совместного заседания коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», на котором Пензенская область была названа в числе регионов, показавших стабильный рост объемов ввода жилья, а также ввода жилья на душу населения в трехлетнем периоде.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы на первом месте среди регионов Приволжского федерального округа и на 14 месте в России по жилищной обеспеченности населения. По итогам прошлого года вошли в тройку лучших регионов ПФО и заняли 17 место в России по вводу жилья на одного жителя», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

«За прошедший год сдали в эксплуатацию 855,5 тыс. кв. метров жилья. К 2024 году необходимо обеспечить ввод около 1 млн. кв. метров жилых помещений», — подчеркнул губернатор.