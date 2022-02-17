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Пензенская область занимает первое место в ПФО по жилищной обеспеченности населения — Мельниченко

19:26 | 17.02.2022 | Экономика

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Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Пензенская область находится на первом месте среди регионов ПФО по жилищной обеспеченности населения. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, комментируя темы совместного заседания коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», на котором Пензенская область была названа в числе регионов, показавших стабильный рост объемов ввода жилья, а также ввода жилья на душу населения в трехлетнем периоде.

Пензенская область занимает первое место в ПФО по жилищной обеспеченности населения — Мельниченко

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы на первом месте среди регионов Приволжского федерального округа и на 14 месте в России по жилищной обеспеченности населения. По итогам прошлого года вошли в тройку лучших регионов ПФО и заняли 17 место в России по вводу жилья на одного жителя», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

«За прошедший год сдали в эксплуатацию 855,5 тыс. кв. метров жилья. К 2024 году необходимо обеспечить ввод около 1 млн. кв. метров жилых помещений», — подчеркнул губернатор.

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