Суд в Пензе подтвердил законность решения УФАС о монопольно высокой цене на проезд в маршрутках Экономика

Пенза, 2 марта 2022. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области подтвердил законность решения УФАС о монопольно высокой цене на проезд в маршрутках.

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Как отмечается сообщении, размещенном на сайте ведомства, 21 июля 2021 года решением УФАС действия пяти обществ с ограниченной ответственностью — «Компания Дилижанс», «Транспортная компания «Дилижанс», «Автокомбинат», «Меркурий» и «Меркурий-авто-6» — по установлению тарифа на проезд в автобусах малой вместимости в размере 32 рублей признаны злоупотреблением доминирующим положением и нарушением п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».

«В ходе рассмотрения дела комиссия пензенского УФАС пришла к выводу об установлении тарифа перевозчиками в размере 32 рублей за пределами цены, сформированной в условиях конкуренции на сопоставимых товарных рынках. Также установлено, что затраты, заложенные перевозчиками в расчет тарифа, не подтверждены, доказательства фактических затратах, которые были понесены ими до повышения тарифа, отсутствуют. По итогам рассмотрения дела перевозчикам выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в тексте.

В нем напоминается, что в августе 2021 года все пять компаний обратились в суд, в результате чего срок исполнения предписаний был приостановлен.

«2 марта 2022 года Арбитражный суд Пензенской области принял решение в удовлетворении требований перевозчиков о признании незаконными и отмене решения и предписаний пензенского УФАС России отказать полностью. После вступления решения Арбитражного суда Пензенской области в законную силу срок исполнения предписаний будет возобновлен», — сказано в пресс-релизе.

«Виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в соответствии с порядком ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ, общая сумма штрафа составила почти 2 млн. рублей», — добавляется в нем.