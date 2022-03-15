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В Пензенской области в 2022 году намечено ввести в эксплуатацию 870 тыс. кв. метров жилья

18:03 | 15.03.2022 | Экономика

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Пенза, 15 марта 2022. PenzaNews. 870 тыс. кв. метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в Пензенской области в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области в 2022 году намечено ввести в эксплуатацию 870 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Правительством Пензенской области перед муниципальными образованиями и строительным комплексом региона поставлена задача по обеспечению в текущем году ввода жилья в объеме 870 тыс. кв. метров», — сказал он по итогам селекторного совещания по вопросам реализации нацпроектов в сфере строительства, которое глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин провел с регионами во вторник, 15 марта.

«Это составит 101,7% к уровню прошлого года и 105,9% к плану федерального проекта «Жилье». В целях поддержки застройщиков в сложившихся социально-экономических условиях областное правительство продолжит реализацию региональных мероприятий по повышению доступности ипотечного кредитования», — добавил руководитель субъекта федерации.

По сообщению пресс-службы правительства Пензенской области, на 2022 год федеральным проектом «Жилье» для региона установлен целевой показатель по вводу в эксплуатацию 821 тыс. кв. метров.

В соответствии с паспортом проекта в рамках реализации программы «Стимул» в текущем году на территории Пензенской области необходимо ввести в эксплуатацию 222,1 тыс. кв. метров жилья, завершив пять проектов жилищного строительства.

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