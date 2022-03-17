EN
19:17:36 Четверг, 17 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко провел рабочую встречу с директором компании «АгроАльянс» Романом Гладковым

09:22 | 17.03.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. Реализация сельскохозяйственных инвестпроектов на территории Вадинского и Земетчинского районов Пензенской области стала основной темой встречи губернатора Олега Мельниченко и директора ООО «АгроАльянс» Романа Гладкова, которая состоялась в правительстве региона в минувшую среду, 16 марта.

Олег Мельниченко провел рабочую встречу с директором компании «АгроАльянс» Романом Гладковым

Фото: Pnzreg.ru

Как пояснил руководитель предприятия, планируется строительство нового животноводческого комплекса и увеличение поголовья крупного рогатого скота, для этого необходимо расширение площади пахотных земель под кормовые культуры.

Губернатор отметил заинтересованность региона в развитии агробизнеса и создании новых рабочих мест.

«Поддерживаем вашу инициативу по введению в севооборот неиспользуемых земельных участков, готовы предоставить их в аренду под реализацию сельскохозяйственных инвестиционных проектов», — сказал Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, ООО «АгроАльянс» осуществляет производственную деятельность в регионе с 2016 года.

Хозяйство имеет 6 тыс. 209 га пашни, из них планируемая посевная площадь в 2022 году — 5 тыс. 190 га, под парами будет занят 551 га.

В 2021 году предприятие ввело в севооборот 120 га временно неиспользуемой пашни, в 2022-м планирует добавить к посевным площадям 174 га.

Новости партнеров
Читайте также
Заключено соглашение между пензенским центром крови и кировским НИИ гематологии и переливания крови Пункт полиции в Малой Сердобе переехал в новое здание
Жителю Пензы грозит тюремный срок за хищение бутылки виски Никитин сообщил о договоренности с пензенским заводом отгрузить в Нижегородскую область до 1 тыс. тонн сахара
В Пензенской области за сутки подтверждено 627 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области подвели итоги операции «Автокресло – детям»
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама