Никитин сообщил о договоренности с пензенским заводом отгрузить в Нижегородскую область до 1 тыс. тонн сахара Экономика

Пенза, 17 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о достигнутой договоренности с пензенским заводом об отгрузке в регион до 1 тыс. тонн сахара.

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«Постоянно занимаемся вопросом наличия сахара в торговых точках. [...] Решили с Сергачским заводом — он продолжает поставки сахара: за последние дни уже 200 тонн. Также договорились с сахарным заводом из Пензенской области, что в Нижегородскую область отгрузят от 500 до 1 тыс. тонн сахара. Параллельно есть соглашение еще с одним крупным заводом из Краснодарского края на отгрузку 1 тыс. тонн сахара. Логистика — железнодорожная и автомобильная», — написал Глеб Никитин с своем Telegram-канале в четверг, 17 марта.

«Сахар направим в сети и магазины, которые готовы принимать продукцию напрямую с заводов — нерасфасованную. Поставки в сети, которые продают только упакованный продукт, тоже уже идут в Нижегородскую область. Делаем все, чтобы с дефицитом этого товара было покончено», — добавил он.