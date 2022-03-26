В Пензе в 2021 году вырос объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям Экономика

Пенза, 26 марта 2022. PenzaNews. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям в Пензе составил в 2021 году, по данным текущей отчетности, 24,8 млрд. рублей, что на 13% больше по сравнению с уровнем 2020-го. Об этом говорится в отчете о деятельности главы администрации Пензы и администрации города за 2021 год, размещенном на сайте мэрии.

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«На территории города в 2021 году завершены следующие крупные инвестиционные проекты: АО «НПП «Рубин» — проект строительства новых корпусов и объектов энергетической инфраструктуры стоимостью около 164 млн. рублей; ЗАО «ПКТБА» — реконструкция предприятия стоимостью 158 млн. рублей; ООО «ПЗТГ», АО «ПАЗ», ООО «ПЗТП» — приобретено новое оборудование на общую сумму 120 млн. рублей; ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» — модернизация цеха на сумму около 55 млн. рублей», — сказано в отчете.

В нем добавляется, что также построен новый цех ООО «СтанкоМашСтрой»; объем инвестиций составил 40 млн. рублей.

«В целях стимулирования инвестиционной активности администрацией города Пензы начата работа по созданию особой экономической зоны на территории города Пензы. В 2021 году данный проект прошел защиту для кураторства у заместителя председателя правительства РФ Чернышенко Д.Н. В рамках проекта разработан мастер-план развития территории, и начата работа по внесению изменений в генеральный план города Пензы и правила землепользования и застройки города Пензы. В материалах по обоснованию генерального плана будет отображено планируемое размещение особой экономической зоны площадью 315,56 га для целей развития производства (ориентировочный срок — II квартал 2022 года). По факту завершения корректировки вся утвержденная документация будет передана в министерство экономического развития и промышленности Пензенской области для дальнейшего формирования общей заявки на создание особых экономических зон Пензенской области», — отмечается в отчете.

В нем указано, что администрацией Пензы также ведется поиск инвесторов для реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства, один из них — реконструкция круглогодичного лагеря «Орленок».