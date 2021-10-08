Мельниченко представил Чернышенко и Комарову приоритетные для Пензенской области проекты Экономика

Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил пять приоритетных для региона проектов в ходе совещания, которое заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провели с главами субъектов ПФО в режиме видеоконференции.

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Он уделил особое внимание необходимости оздоровления водных ресурсов, а также обеспечению населения качественной водой.

«В 2021–2022 годах планируется разработать ПСД [проектно-сметную документацию] на 39 объектов очистки сточных вод, до 2024 года — построить 23 и реконструировать девять очистных сооружений канализации, до 2030 года — реконструировать очистные сооружения канализации областного центра, а также Каменки, Никольска, Иссы и Мокшана», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что прорабатывается проект «Чистая вода Пензенской области», в адрес соответствующих министерств направлены необходимые заявки, благодаря реализации программы доступ к чистой питьевой воде должны получить примерно 80 тыс. жителей.

Кроме того, в числе приоритетных задач губернатор назвал модернизацию онкологической службы.

«Необходимо строительство новых корпусов: лабораторно-диагностического и хирургического, а также ПЭТ/КТ-центра», — отметил он.

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Также руководитель субъекта федерации затронул тему создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа на площади 475,5 га на территории Пензы и Бессоновского района.

«К концу 2024 года здесь будет создано свыше 500 рабочих мест, не менее 10 предприятий-резидентов. Объем выпускаемой продукции превысит 4 млрд. рублей. В результате реализации проекта к 2030 году [появится] не менее 3 тыс. рабочих мест на 30 высокотехнологичных производствах с выпуском продукции свыше 20 млрд. рублей в год», — сказал губернатор.

Кроме того, Олег Мельниченко представил проект развития транспортной инфраструктуры, предусматривающий в том числе обновление подвижного состава общественного транспорта, который рассчитан на 2022–2023 годы.

«Заявка Пензенской области на инфраструктурный кредит сегодня одобрена правительственной комиссией по региональному развитию в РФ», — уточнил он.

По итогам предзащиты Дмитрий Чернышенко поручил до 14 октября доработать представленные проекты учетом замечаний и сдать их паспорта, сообщает пресс-служба облправительства.