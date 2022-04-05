EN
14:05:56 Вторник, 5 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Банк «Кузнецкий» сообщил о возможности бесплатного открытия счета в юанях для бизнеса

11:43 | 05.04.2022 | Экономика

Печать

Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» сообщил о возможности бесплатного открытия валютного счета в юанях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Банк «Кузнецкий» сообщил о возможности бесплатного открытия счета в юанях для бизнеса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Счет в юанях расширит возможности бизнеса клиентов, которые взаимодействует с контрагентами в Китае, так как позволит работать с ними напрямую. Таким образом, экспортно-импортные операции будут совершаться более удобным, быстрым и комфортным способом», — говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 5 апреля.

Читайте также

В «Кузнецком» напомнили об услугах, которые банк оказывает участникам ВЭД

В нем отмечается, что в рамках комплексного сопровождения внешнеэкономической деятельности клиента банка могут бесплатно поставить на учет внешнеторговые контракты в день обращения, осуществлять платежи в день постановки на учет контракта, получать консультации по ВЭД и операциям в валюте.

«За клиентом закрепляется персональный менеджер, который будет контролировать и вести учет всех валютных операций», — добавляется в пресс-релизе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области прошла профилактическая операция «Условник» «Дамате» обучит более 2 тыс. сотрудников технологиям содержания индейки
Олег Шаляпин провел дистанционный прием граждан Жительница Пензы лишилась более 31 тыс. рублей при продаже монитора
В Пензенской области с начала сезона весенней охоты выявлено пять нарушений законодательства В Пензенской области за сутки подтверждено 263 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама