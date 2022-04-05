Банк «Кузнецкий» сообщил о возможности бесплатного открытия счета в юанях для бизнеса Экономика

Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» сообщил о возможности бесплатного открытия валютного счета в юанях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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«Счет в юанях расширит возможности бизнеса клиентов, которые взаимодействует с контрагентами в Китае, так как позволит работать с ними напрямую. Таким образом, экспортно-импортные операции будут совершаться более удобным, быстрым и комфортным способом», — говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» во вторник, 5 апреля.

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В нем отмечается, что в рамках комплексного сопровождения внешнеэкономической деятельности клиента банка могут бесплатно поставить на учет внешнеторговые контракты в день обращения, осуществлять платежи в день постановки на учет контракта, получать консультации по ВЭД и операциям в валюте.

«За клиентом закрепляется персональный менеджер, который будет контролировать и вести учет всех валютных операций», — добавляется в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.