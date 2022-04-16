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Олег Мельниченко пообещал оказать поддержку предприятию по производству авиатренажеров

10:08 | 16.04.2022 | Экономика

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Пенза, 16 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пообещал оказать поддержку ООО «ЭСВО», которое занимается разработкой, производством и модернизацией авиационных учебно-тренировочных средств.

Олег Мельниченко пообещал оказать поддержку предприятию по производству авиатренажеров

Фото: Pnzreg.ru

«Пенза всегда была центром авиационного тренажеростроения. В перестроечное время эта сфера сильно пострадала, но вся документация сохранилась. И сейчас на нашей земле появились люди, которые возрождают данную отрасль», — сказал глава региона в ходе рабочего визита на предприятие в минувшую пятницу, 15 апреля.

Он подчеркнул, что «ЭСВО» ведет активную политику импортозамещения, на сегодняшний день компания использует более 80% российских комплектующих, основная часть которых изготовлена в Пензе.

«Это уникальное производство, здесь работают люди с высоким уровнем компетенций и научной подготовки. Для нашей области это перспективное направление. Будем оказывать поддержку в его сохранении и развитии», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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