«Дамате» и «Биоорганика» запустили завод по производству удобрений под Пензой Экономика

Пенза, 16 апреля 2022. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» и компания «Биоорганика» запустили в Пензенской области завод по производству гранулированных органических удобрений на основе индюшиного помета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК «Дамате».

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«Совместное предприятие расположено в Нижнеломовском районе Пензенской области, где «Дамате» реализует проект по выращиванию и переработке индейки. «Биоорганика» инвестировала в проект 70 млн. рублей. Мощность завода по производству гранулированных органических удобрений составляет 18 тыс. тонн переработки сырья в год», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время завод производит 800 тонн удобрений в месяц, продолжаются плановые мероприятия по выходу предприятия на полную мощность производства, завершить эти работы планируется в июне 2022 года.

«Готовое удобрение поставляется в крупные агрохозяйства, фермерские хозяйства, оно подходит как для личных подсобных хозяйств, так и для механизированного способа подкормки больших площадей в промышленных масштабах», — отмечается в пресс-релизе.