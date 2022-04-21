Олег Мельниченко и Юрий Афонин посетили ряд пензенских предприятий Экономика

Пенза, 21 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и первый заместитель председателя комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции, член президиума, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин посетили ряд предприятий региона.

Фото: Pnzreg.ru

Первым пунктом стало научно-производственное предприятие «МедИнж», продукция которого широко представлена на медицинском рынке в России и за рубежом.

Как сообщил управляющий ЗАО «НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов, искусственные клапаны сердца, создаваемые в Пензе, поставляются в 35 стран мира, однако введение санкций негативно отразилось на закупке комплектующих, а также при получении международных сертификатов качества и сбыте продукции; в настоящее время на производстве осуществляется переориентация линий на работу с отечественными производителями, ведутся собственные разработки и осваиваются новые направления сотрудничества.

«В новых политических и экономических условиях важно действовать в юридической плоскости по всем направлениям, где вводятся ограничения для Российской Федерации. Для сохранения производства и кадров смотрите, как переориентироваться не только на нашу, но и на дружественные страны, например, Беларусь. Сейчас будет обратный процесс — станут уходить западные конкуренты, и у вас появится возможность расширить свое присутствие на российском рынке», — сказал Юрий Афонин.

Руководитель субъекта федерации подтвердил готовность пензенского инженерно-производственного кластера «Биомед» к работе в режиме импортозамещения.

«Учитывая опыт и уровень пензенской инженерной школы, конечно, сможем замещать аналоги на внутреннем и выходить на другие рынки, в том числе Юго-Восточной Азии. Здесь есть перспективы», — отметил он.

Олег Мельниченко и Юрий Афонин также посетили акционерное общество «Радиозавод», которое специализируется на выполнении гособоронзаказа, реализует инвестиционный проект по расширению ассортимента выпускаемой сельскохозяйственной техники.

Генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина предприятие увеличивает производство гражданской продукции: сейчас ее объем составляет 18%, одним из ключевых направлений является выпуск пневматических сеялок.

Глава региона подчеркнул высокую конкурентоспособность пензенской сельхозтехники.

«На нашем внутреннем рынке сейчас большое количество импортных сельскохозяйственных машин. Безусловно, их надо замещать», — озвучил он планы.

Кроме того, губернатор и депутат Госдумы осмотрели производственные объекты группы компаний «Дамате».

Вертикально-интегрированный комплекс в Пензенской области включает в себя полный производственный цикл: два инкубатора совокупной мощностью 24,2 млн. яиц в год, 520 птичников подращивания и откорма, четыре элеватора на 352 тыс. тонн единовременного хранения, четыре комбикормовых завода на 886 тыс. тонн кормов в год, высокотехнологичный завод по убою и переработке индейки, завод глубокой переработки индейки мощностью 303 тонны продукции в сутки.

«По уровню технической оснащенности и количеству внедренных инновационных решений заводы «Дамате» не имеют аналогов в России, а объемы производства сравнимы с общеевропейскими», — сказал глава региона.

По итогам осмотра предприятий Олег Мельниченко и Юрий Афонин отметили большой потенциал пензенских производителей в сфере импортозамещения, сообщает пресс-служба облправительства.